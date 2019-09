الولايات المتحدة تدرج 12 تشكيل مسلح في ليبيا كأهداف معرقلة لقيام الدولة

المتوسط

أعلنت غرفة عمليات اجدابيا اليوم الاثنين، طيرانا حربيا حلق بكثافة في سماء العاصمة طرابلس.

وأوضحت الغرفة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن طائرة بدون طيار تابعة للولايات المتحدة الامريكية، في مهمة مراقبة في عدة مناطق بغرب ليبيا

وأشارت الغرفة إلى أن الولايـات المتـحدة الامريـكية ، أدرجت قائمة بـ12 تشكيـل مسلـح داخل طرابلس ومجموعات أخرى في الجنـوب كأهـداف معرقلة لقيام الدولة و يجب القضاء عليها.

ولفتت الغرفة إلى أن طيرانا حربيا استهدف عناصر تنظيم داعش الارهابي في منطقة وادي الحطية الواقعة قبل منطقة القطرون بحوالي 40كم، مشيرا إلى أن هناك مجموعات أخرى هاربة تتم مطاردتهم حتى الآن.

