أكد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية ، أن “اجتماع الدول المتدخلة في الشأن الليبي المزمع عقده في برلين يهدف الى إيقاف مد الأطراف بالأسلحة كما ذكر”.

وأضاف نصية، خلال تغريدة له عبر حسابه في موقع تويتر، أن ” السؤال ما هي قوة الإلزام لهذه الدول؟ والتي سبق وأن أعلنت اكثر من مرة عن ذلك ولم تلتزم! “.

وأوضح، أن “لم تكن هناك آلية واضحة للمراقبة والعقوبات يبقى مجرد ذر رماد في العيون”.

