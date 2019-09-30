معيتيق يتابع العمل بديوان مجلس الوزراء

التقى النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق اليوم الاثنين أمين عام مجلس الوزراء الطاهر عامر، وأمين شؤون التنظيم، ومدير إدارة المتابعة.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد في مدينة طرابلس بحث آليات سير العمل داخل الديوان للرفع من مستوى الأداء، بما يحقق أهداف الديوان.

كما اجتماع معيتيق مع وكيل وزارة الحكم المحلي للشؤون الفنية عبدالباري شنبارو، لبحث سير العمل داخل الوزارة وتفعيل دورها داخل البلديات حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها كما تم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء مناقشة مخصصات الخدمات العامة داخل البلديات وكيفية الاستفادة منها للرفع من مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين.

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