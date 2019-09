المتوسط:

أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش، أن ” سلاح الجو شن ضربات جوية ضد ميليشيات من شورى بنغازي وعصابات مصراتة في كوبري السدادة قرب مصراتة”.

وأضاف المركز، في تدوينة له عبر موقع فيسبوك اليوم الأثنين ، أن ” الضربات الجوية ضد الميليشيات في كوبري السدادة نتج عنها مقتل وإصابة العشرات”.

