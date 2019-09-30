دوريات أمنية بمداخل ومخارج تاجوراء

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء يقوم بنشر دوريات أمنية بمداخل ومخارج البلدية وتقاطعات الطرق الرئيسية والفرعية، وذلك للحفاظ على الأمن والاستقرار ومنع لأي تجاوزات أمنية وضبط الخارجين عن القانون.

وفي سياق متصل أكدت الوزارة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” قام فرع الـدعم الـمركزي طـرابلس ومـكتب الـتحري وقـوة الـتدخل الـسريع وقـوة الـدعم الـخاصة الـتابعين لـلإدارة الـعامة للـدعم الـمركزي بعمل دوريات وتمركزات أمنية للـمجاهرة بـالأمن والـحماية وتـأمين الـمرافق والأهـداف الـحيوية والـسهر عـلى راحـة الـمواطنين.

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