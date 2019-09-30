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وزير الخارجية الإيطالي يبحث مستجدات الأزمة الليبية مع نظيره الأمريكي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أعلنت السلطات في روما أن وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو سوف يعقد ظهر غد الثلاثاء في روما اجتماعا مع نظيره الامريكي مايك بومبيو.

ومن المتوقع أن تأخذ الازمة الليبية جزءا هاماً من الاجتماع بين دي مايو وبومبيو الذي سيلتئم في (فيلا ماداما).

وكان وزير الخارجية الايطالي قال مؤخراً إنه “يثق بأن الإشارة المطلوبة من الرئيس الامريكي دونالد ترامب لدعم الاستراتيجية الايطالية لإحلال السلام في ليبيا ستصل في الوقت المناسب”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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