مديرية أمن شحات تكثف إجراءاتها لتأمين المدينة

عززت قوة التدخل السريع بمديرية أمن شحات برفقة جهاز مكافحة الجريمة وقسم المرور، الإجراءات الأمنية في مداخل المدينة والسوق الشعبي، متخذة عدة تدابير لضبط الأسلحة النارية، ومنع أي خروقات أمنية.

وأوضح المكتب الإعلامي لمديرية الأمن، أن التدابير الأمنية المتخذة تأتي ضمن التعاون المشترك بين المديرية وجهاز مكافحة الجريمة مكتب شحات، والتي تمثلت في عملية تأمين تشمل تعزيز التواجد الأمني بمحيط السوق الشعبي، فضلا عن تأمين مداخل المدينة بواسطة رجال الأمن المدربين على التعامل مع الأحداث الطارئة والمفاجئة في أي وقت.

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