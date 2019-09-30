مكونات سرت تكشف موقفها من العمليات العسكرية في المدينة

أعربت مكونات مدينة سرت عن رفضها للعمليات العسكرية التي تستهدف المدينة مؤكدة دعمها للبنيان المرصوص.

وقال المجلس البلدي والمجلس الاجتماعي لقبائل سرت والمسؤولين في الأجهزة الأمنية والشركات ومسؤولي القطاعات والشركات والأجهزة والمصالح والهيئات والمرافق الخدميه بسرت في بيان مصور إنهم يدينون العمليات العسكرية التي استهدفت مدينة سرت.

وأكد البيان أن الاستقرار الذي شهدته سرت في ظل قوة حماية وتأمين المدينة ساهم في إعادة تهيئة المدينة وتعافيها وعودة سكانها مشددا على أن المدينة ليست نقطة انطلاق للاعتداء على أي مناطق مجاورة وإنما تسعى لتكون حلقة وصل وتساهم في المصالحة الوطنية ولم الشمل.

وشدد البيان على دعم جهود قوة البنيان المرصوص على ما بذل من تضحيات في سبيل المدينة.

وستنكر أمس الاحد رئيس المجلس البلدي سرت مختار المعداني تعرض عدد من المرافق في المدينة من مصنع الأعلاف ومشروع القرضابية للقصف مشددا على رفض اجتياح المدينة

ورد المعداني على التهديدات التي وجهها قيادي في البنيان المرصوص لأعضاء المجلس البلدي بإصدار بيان استنكار للقصف أو ترك العمل أكد المعداني أنه يرفض هذه التهديدات ويؤكد أن المجلس البلدي منتخب والقرار الإداري للمدينة يتسم بالاستقلال مطالبا وزير الداخلية فتحي باشاغا بفتح تحقيق في الأمر مطالبا مصراتة بالتدخل ومعالجة الأمر

وكان القيادي في البنيان المرصوص وفجر ليبيا حميد عيسى الخضر وجه تهديد لأعضاء المجلس البلدي سرت مطالبا إياهم إما بالتنديد بقصف الجيش لمقرات تابعة للبنيان المرصوص وإما ترك عملهم.

وأمهل خضر في تدوينة له بموقع “فيسبوك” أعضاء المجلس البلدي سرت 24 ساعة لإصدار بيان يستنكر قصف الجيش لقوات البنيان المرصوص أو ترك عملهم بالمجلس البلدي.

من جانبها دعت قوة حماية مصراتة أعيان ومشائخ مدينة سرت للحديث عن “قصف مصنع الأعلاف والمطار ومشروع الأبقار”.

ولم تستبعد القوة عدم اتخاذ بلدية سرت موقف بشأن القصف الذي ألحق أضرارا بالبنيان المرصوص التابع لمدينة مصراتة مشيرة إلى أن سرت لا تحب مدينة مصراتة وسبق وأن قالت “نار داعش ولا مصراتة” حسب قوله

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