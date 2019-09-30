ضبط 78 ألف كيس أرز بها حشرات وفضلات قوارض في طبرق

أعلن رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، توقيف أكثر من 78 ألف كيس من الأرز غير قابلة للاستهلاك البشري، في أحد مخازن السلع بالبلدية؛ بسبب احتوائها على حشرات وفضلات قوارض.

وقال بوالخطابية، في تصريح لـ«بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، إن تقريرا وصل من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بطبرق يفيد وجود 78 ألف كيس أرز غير قابل للاستهلاك البشري، بسبب «وجود فضلات قوارض، وحشرات حية وميتة بها».

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وعقد اجتماع طارئ لبحث الأزمة، في مقر البلدية، بحضور عضو المجلس التسييري عبدالكريم بوطابونه، ورئيس مجلس الشورى بالبلدية، ورئيس قسم الرقابة الإدارية وجهاز حماية المستهلك، وممثلين عن مراقبة الاقتصاد ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية وجهاز الحرس البلدي طبرق والرعاية الصحة الأولية وصحة المجتمع.

وخلص الاجتماع إلى أن «مخازن السلع أصبحت متهالكة وغير صالحة للتخزين، لوجود أعشاش طيور وقوارض وحشرات»، بسبب قرب المخازن من المنطقة الصناعية التي تكثر وتنشط فيها هذه القوارض، وفق بوالخطابية.

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