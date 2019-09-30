وزير صحة المؤقتة يفتتح ورشة تدريبية بمناسبة اليوم العالمي للصيادلة

افتتح وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب في مدينة البيضاء اليوم، فعاليات ورشة العمل التدريبية بمناسبة اليوم العالمي للصيادلة، بالتعاون مع تجمع صيادلة البيضاء، وتنظيم إدارة الموارد البشرية وإدارة الصيدلة بوزارة الصحة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الورشة تهدف إلى تشجيع الأنشطة التي تعزز وتدافع عن دور الصيدلي، في تحسين جودة الرعاية الصحية الأولية في المستشفيات والمراكز التخصصية والخدمات الصحية، بالإضافة إلى مشاركة الوزارة في برامج تعزيز المهنة، والتي من شأنها رفع مستوى دقة الأداء ونتائجها، وتطبيقها داخل المرافق الصحية في البلاد.

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