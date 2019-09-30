ردا على كتاب باشاغا.. بوشناف يصدر تعليماته بعدم منح أرقام وطنية ليبية لسكان إقليم أوزو التشادي

بنغازي-العنوان

أصدر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف تعليماته لرئيس مصلحة الأحوال المدنية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بعدم الالتفات لكتاب داخلية الوفاق بشأن منح أرقام وطنية ليبية لمواطني إقليم أوزو بجمهورية تشاد.

وأوضح كتاب وزير الداخلية إلى أن منح مواطني إقليم أوزو أرقاما وطنية يعتبر مساسا بالهوية الوطنية كون أن الإقليم خاضع لسلطة دولة أخرى وفقا للقانون وأحكام القضاء المحلي والدولي.

أوضح وزير الداخلية أن محكمة العدل الدولية أصدرت في 3 فبراير 1994 حكمها في النزاع بتبعية أقليم أوزو إلى تشاد وأن الدولة الليبية قبلت الحكم واتخذت إجراءات تسليم الإقليم التزاما بما نصت عليه المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة.

وكان فتحي باشاغا، قد قرر منح جوازات سفر لمواليد إقليم أوزو ممن يحملون أرقامًا وطنية، مشيرًا إلى أن الرقم الوطني شرط أساسي لاستحقاق الوثائق والمستندات الدالة على المواطنة.

وكانت قد طالب رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب، بفتح تحقيق في التجاوزات التي يمارسها وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير الدستورية فتحي باشاغا بشأن منح جوزات سفر ليبية لسكان أقليم أوزو التشادي.

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