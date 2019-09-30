قيادي بالبنيان المرصوص يستنجد بالأفريكوم

دعا القيادي بعملية البنيان المرصوص العميد عبد الهادي دراه المجتمع الدولي إلى إصدار قرار يقضي بفرض حظر جوي على ليبيا كما حدث في 2011 متسائلا أين القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) من قصف الجيش لمقرات تابعة لقوة حماية سرت.

وقال دراه في تصريحات تلفزيونية رصدتها بوابة إفريقيا الإخبارية إذا كان المجتمع الدولي جاد بوقف القتال على ليبيا كان بإمكانه إصدار قرار فوري كالذي صدر عام 2011 بحظر الطيران على ليبيا خاصة وأن مختلف الأطراف الدولية بحثت الأزمة الليبية خلال اجتماعها على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.

وانتقد دراه قيام قوات الجيش بقصف قوة حماية وتأمين سرت التابعة لحكومة الوفاق متسائلا أين القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم).

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