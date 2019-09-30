الرقابة الإدارية تطالب سيالة بإعادة 117 موظفا بالخارج

طالبت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الاثنين، من وزير الخارجية المفوض في حكومة الوفاق غير المعتمدة ،محمد سيالة، بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بعودة 117 موظف تجاوزت مدة عملهم المدة المحددة قانوناً ولم يتقيدوا بالعودة للعمل بالداخل.

وأشارت الرقابة في بيان لها ،إلى أنه بناءً على قانون إنشاء هيئة الرقابة الإدارية رقم 20 لعام 2013 ومن خلال متابعتها لعمل السفارات الليبية بالخارج تبين لها بأنّ عدداً من الموظفين الموفدين للعمل بالخارج لدى السفارات والقنصليات والمنظمات الدولية قد تجاوزت مدة عملهم المدة المحددة قانوناً ولم يتقيدوا بالعودة للعمل بالداخل وهو ما يخالف نصّ المادة رقم “14” من القانون رقم “2” لعام2001 بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي.

وأضافت الهيئة أنها ألزمت في كتابها رقم “1-1-4444” المؤرخ بتاريخ الـ27 من شهر سبتمبر الجاري وزير الخارجية المفوض بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بعودة الموظفين المعنيين وعددهم 117 إلى سابق عملهم بالداخل،محذرة بأنها في حالة عدم الإستجابة ستتخذ ضدهم الإجراءات القانونية.

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