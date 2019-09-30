«الوطني لمكافحة الأمراض» يحذر من انتشار الليشمانيا بين الليبيين بسبب نقص العلاج

ناشد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين بشير النجار, الجهات المسؤولة بالدولة الليبية ضرورة توفير الأدوية الخاصة بعلاج مرض الليشمانيا الجلدية، متوقعا زيادة تعرض المواطنين للمرض حال عدم توفر أدوية علاج المرض, واستمرار توقف برنامج مكافحته.

وأوضح النجار، في بيان للمركز اليوم، أن علاج الليشمانيا معقد, خاصة أن المرض يحتاج إلى أصناف معينة لا تصنعها سوى بعض الشركات الأوروبية التي أوقفت تعاملها مع ليبيا لأسباب تتعلق بالديون المتراكمة على الدولة, مشيرا إلى أن المركز الوطني هو الجهة الوحيدة المخولة باستعمال أدوية علاج الليشمانيا لخطورتها وحتى لا تسبب مقاومة طبية في حال لم يتم استخدامها بشكل جيد.

وعزا النجار زيادة عدد الحالات المصابة بالمرض العام الماضي، إلى توقف البرنامج الوطني لمكافحة الليشمانيا في ليبيا, نتيجة تدهور الوضع الأمني..

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