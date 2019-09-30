السويحلي ينتقد سلامة بعد ادانته الاعتداء على بومطاري

ليبيا – أعرب عضو مجلس الدولة عن مدينة مصراتة عن رفضه للممارسات الخارجة عن القانون ، مبيناً بأنه يدعم إجراءات التصدي لها بشرط الإلتزام بالسياق المتعارف عليه.

‏السويحلي قال في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بأن رؤيتهم لمن وصفهم بـ”عصابات تعتدي على عاصمة الدولة” (القوات المسلحة الليبية)، وليس فرداً فى الدولة استفزهم حسب تعبيره.

وأضاف بأنه لم يسمع، البعثة ولَم يسمع سلامة يستنكرون أو حتى يعلنون تضامنهم مع من وصفه بـ”المعتدى عليه”.

واختتم عضو مجلس الدولة عن مدينة مصراتة تدوينته قائلاً موجهاً كلامه لسلامة والبعثة :”‏لا معايير أخلاقية لكم .. الصمت أفضل لكم!”.

يشار الى أن هجوم السويحلي على المبعوث الاممي سلامة وبعثته جاء بع ادانة الاخير الاعتداء على وزير مالية الوفاق وتهديده بالقتل من قبل القيادي بالقوة الثامنة النواصي التابعة لداخلية الوفاق محمد ابو دراع المشهور بـ”الصندوق” برفقة شخص آخر وهو الطاهر عروة.

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