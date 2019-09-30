وفد من تركيبات برقة الاجتماعية يزور ترهونة

قال المسؤول الاجتماعي المفوض من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بلعيد الشيخي إن أبناء ترهونة تقدموا الصفوف والتحموا بالقوات المسلحة بقيادة خليفة حفتر موضحا أن المدينة لها مكان في قلوب كل الليبيين وتزار باستمرار.

وأوضح الشيخي في تصريحات إعلامية رصدتها بوابة إفريقيا الإخبارية أن وفد رمزي من تركيبات برقة الاجتماعية من مشائخ وعقلاء وصلوا إلى ترهونة لتقديم واجب العزاء في شهداء ليبيا جميعا وشهداء ترهونة بصفة خاصة وعلى رأسهم العقيد عبد الوهاب المقري.

وقتل بداية الشهر الجاري آمر اللواء التاسع المتمركز بترهونة العقيد عبدالوهاب المقري وآمر القوة المساندة للجيش في ترهونة النقيب محسن الكاني وشقيقه الجندي عبدالعظيم الكاني.

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