التصدي لـ”فساد غذائي” في صبراتة

كشف مدير فرع جهاز الحرس البلدي صبراتة العقيد أحمد أبو شويرب، أن رجال الحرس البلدي في المدينة قاموا بضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية كان قد تم تزوير صلاحيتها عن طريق أشخاص أجانب.

وأضاف أبو شويرب في مداخلة خلال برنامج “LIVE” عبر “218 NEWS” الاثنين، أن الضبطية شملت عددا من المخازن والمنازل التي تم تخزين الأغذية فيها بعد تغيير الغلاف الخاص بها ووضع تواريخ مزورة عليها.

وأشار أبو بوشويرب إلى وجود عملية تزوير في الأختام وتم مصادرة جميع الممتلكات وإحالة الموضوع إلى النيابة العامة.

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