“الكهرباء” تزف خبرا سار للمنطقة الشرقية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة، ربيع خليفة، تشغيل الوحدة البخارية الثالثة بمحطة كهرباء شمال بنغازي بعد خروجها عن العمل لأكثر من 30 يوما.

وقال خليفة في تصريح لـ”218″، الاثنين، إن تشغيل الوحدة تم بجهود فنيي ومهندسي المحطة، مبينا أنها خرجت عن الخدمة بالفترة الماضية بسبب تسريبات في الصمامات الخاصة بها، مؤكدا الانتهاء من إصلاح العطل والدخول بها على الشبكة من جديد.

وأشار خليفة إلى أن دخول هذه الوحدة سيساهم في استقرار الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية بقدرة إنتاجية تقدر 110 ميغاوات، لافتا إلى أن استقرار الشبكة مرهون بتعاون المواطنين من خلال الترشيد في استهلاك التيار الكهربائي.

وذكر أن النشرة الفنية اليوم، بعد دخول هذه الوحدة، تظهر أن القدرة 1525 ميغاوات، والأحمال المتوقعة 1525 ميغاوات، دون تسجيل أي عجز، وهذا يعني عدم اللجوء لطرح الأحمال في كامل المنطقة الشرقية.

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