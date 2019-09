أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، أن ” اتفاق الصخيرات كان ولا يزال اتفاقا جيدا”.

وأوضح بوريطة، في كلمة خلال اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، أن ” تكاثر المبادرات يؤدي إلى نوع من التنافر بينها”.

وقال بوريطة ، ” لابد على الاتحاد الأفريقي أن يلعب دورا في حل الأزمة الليبية”.

