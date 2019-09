المتوسط:

طالب وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف رئيس مصلحة الأحوال المدنية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بعدم تنفيذ قرار وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا بشأن منح أرقام وطنية ليبية لمواطني إقليم أوزو بجمهورية تشاد.

وأكد بوشناف، أن منح مواطني إقليم أوزو أرقاما وطنية يعتبر مساسا بالهوية الوطنية كون أن الإقليم خاضع لسلطة دولة أخرى هي تشاد وفقا للقانون وأحكام القضاء المحلي والدولي.

وأكمل بوشناف، أن محكمة العدل الدولية أصدرت في 3 فبراير 1994 حكمها في النزاع بتبعية أقليم أوزو إلى تشاد وأن الدولة الليبية قبلت الحكم واتخذت إجراءات تسليم الإقليم التزاماً بما نصت عليه المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة.

The post بوشناف: منح إقليم أوزو أرقاما وطنية مساسا بالهوية الليبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية