المؤقتة تصدر قرارًا بإنشاء 5 فصول دراسية ببلدية شحات

بنغازي-العنوان

أصدر مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة اليوم الإثنين، قرارًا بتنفيذ صيانة وإنشاء عدد “5” فصول دراسية بمدرسة المنصورة للتعليم الإعدادي ببلدية شحات.

وتضمن القرار رقم (642) لسنة 2019 م في مادته الأولى بمنح إذن لمصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية، بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة، وذلك لأهميته وضرورته وفي حدود قيمة وقدرها 687.444.929 ألف دينار ليبي، على أن يتم التسييّل بقرار لاحق لمجلس الوزراء، وحسب المستخلصات الجاهزة للدفع، وتتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص طبقًا للتشريعات النافذة.

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