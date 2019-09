أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أن ” الاجتماع الوزاري الذي عقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ساهم في تعزيز الإجماع الدولي على إنهاء الأزمة في ليبيا”.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في مؤتمر صحفي له اليوم الاثنين، أنه “لا يوجد حل عسكري في ليبيا، ولابد من العودة إلى المسار السياسي لحل الأزمة”.

