في إطار المعاملة بالمثل..تعرف على قرار المنع الجديد الصادر من مديرية أمن أمساعد

أخبار ليبيا24

أصدر مدير أمن منفذ أمساعد عقيد عبد الباسط العريبي اليوم الإثنين تعليماته بمنع دخول أي مواطن مصري من الدخول الي الأراضي الليبية إلا من منً يحملون جوازات صادرة من مطروح.

وخاطب العريبي بحسب المكتب الإعلامي في مديرية أمن منفذ أمساعد مكتب الاستشارات القانونية بالمنفذ بحث كيفية تنفيذ القرار الذي ياتي في إطار المعاملة بالمثل مع الجانب المصري.

وأوضح مدير أمن المنفذ أن هذا الإجراء يأتي ردًا على منع دخول اللبيبين من المنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية ومدينة درنة.

وأشار العريبي إلى أن السلطات المصرية تقوم بإرجاع المواطنين ممنً يحملون جوازات صادرة من المنطقة الغربية والجنوبية ودرنة وتمنعهم من الدخول إلى الأراضي المصرية.

وكانت مديرية أمن منفذ أمساعد البري أصدرت في مطلع سبتمبر الجاري قرارًا يقضي بتحديد رسوم دخول و خروج للمواطنين المصريين وكذلك رسوم على الشاحنات المصرية أثناء عبورهم لمنفذ أمساعد البري.

وذكر مدير أمن منفذ أمساعد البري عقيد عبدالباسط العريبي أن هذا القرار جاء بموجب المعاملة بالمثل والرسوم التي يتم فرضها على الليبيين بعد عبورهم لمنفذ السلوم.

وكلف العريبي مراقب مراقبة الخدمات المالية جاد الله عبد العاطي بالبدء في الجباية بإيصال “م.ح.5” على الأفراد والشاحنات المصرية.

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