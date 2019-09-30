الجيش الوطني يقتل 8 دواعش أقصى الجنوب

كشف مصدر عسكري عن تمكن وحدة عسكرية لكتيبة خالد بن الوليد التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني، من قتل 8 عناصر ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة “انتينة 80” الواقعة بين منطقتي أم الأرانب والقطرون أقصى الجنوب.

وقال المصدر إن الوحدة العسكرية تتحفظ على جثث الإرهابيين الذين لجأ بعضهم لتفجير نفسه خلال المواجهات التي دارت مهم وأدت إلى مقتلهم في المنطقة، ونشرت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي صورا لهم تعتذر “218” عن نشرها تماشيا مع خطها المهني.

وأشار المصدر إلى أن هذه العناصر وما تبقى منها فرت من مدينة مرزق بعد أن دخلتها تحت مظلة “قوة حماية الجنوب” المدعومة من المجلس الرئاسي في أغسطس 2019، إلا أنه وبسبب الضربات الجوية المركزة من طيران قيادة القوات الأميركية في أفريقيا “أفريكوم” لم تتمكن تلك العناصر من البقاء، مؤكدا وجود عددا آخر من عناصر تنظيم داعش والقاعدة في مدينة مرزق .

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