مطار طبرق: نواصل العمل وتنقصنا الإمكانيات والتطوير

أكدت إدارة مطار طبرق الدولي، الاثنين، أن المطار لم يغلق لكن الرحلات إلى طرابلس توقفت بسبب الأحداث الجارية، بينما هناك رحلة أسبوعية إلى الاسكندرية، كما أن رحلات الحقول النفطية تسير بشكل شبه يومي.

وأوضح مكتب الإعلام والتوثيق والإشراف بالمطار، أن الحملة القائمة هذه الأيام هدفها زيادة الرحلات الداخلية والخارجية بالمطار، وتفعيل شركات الطيران الأفريقية والبراق، واعتمادها رحلات من وإلى مطار طبرق، ومساعدة المطار في بعض الجوانب والعمل على تطويره ودعم مرافقه.

وأشار مكتب الإعلام في بيان إلى أن المطار ما يزال يستقبل الوفود الرسمية والدبلوماسية، ويسير الرحلات في مواسم الحج والعمرة التي كعادتها تنطلق من مطار طبرق إلى الأراضي المقدسة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية