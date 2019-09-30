مخاطبة حكماء مصراتة.. “تنسيقية سرت الكبرى”: نشر أسماء المدنيين العُزل تحريض على القتل

سرت-العنوان

دعت تنسيقية سرت الكبرى حكماء وأعيان قبائل مصراتة بتحمل مسؤولياتهم القانونية والاجتماعية حيال التحريض على قتل المدنيين العُزل بالمدينة بسبب انتمائهم القبلي.

وقالت التنسيقية في بيان أصدرته اليوم الاثنين، بأنها تتابع عن كثب صفحات إعلاميين ومسؤولين بمدينة مصراتة ونشرهم قوائم بالأسماء بغية التحريض على قتل المدنيين بمدينة سرت.

وأوضح البيان أن الصفحات والنشطاء نشروا أسماء شباب مدنيين عُزل لإدراجهم من قبل أفراد الميليشيات ضمن قوائم التصفية.

وأشار البيان إلى أن هذه الأمور تضرب النسيج الاجتماعي، وتدخلنا في معترك الثأر والانتقام ليس بمدينة سرت فقط وإنما بكافة ربوع ليبيا نظرا لامتداد هذه القبائل بكافة أنحاء البلاد.

ونشرت صفحات تابعة للميليشيات وعدد من النشطاء والإعلاميين التابعين لمدينة مصراتة أسماء عدد من المدنيين العُزل بتهمة أنهم يرسلون الإحداثيات لسلاح الجو الليبي.

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