بوشناف يرد على قرار باشاغا بمنح أرقام وطنية ليبية لمواطني إقليم “أوزو” التشادي

أخبار ليبيا24

أصدر وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف تعليماته بعدم الالتفات لكتاب داخلية الوفاق من خلال منح أرقام وطنية ليبية لمواطني إقليم “أوزو”.

وأوضح بوشناف خلال القرار الموجه إلى رئيس مصلحة الأحوال المدنية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب أن هذا القرار يمس بالهوية الوطنية.

وأكد بوشناف أن القرار منح أرقام وطنية لأشخاض في قطاع يتبع جمهورية تشاد كونهم خاضعين لسلطة دولة أخرى وسيادتها، بالقانون وأحكام القضاء المحلي والدولي.

وكان وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا منح جوازات سفر لمواطنين من قطاع أوزو، مبررًا ذلك بأن لديهم أرقام وطنية مايعني أنهم استكملوا كافة إجراءاتهم ومنحوا الأهلية الليبية.

وتجدر الإشارة إلى أن منطقة أوزو لم تعد تابعة للدولة الليبية منذ فبراير 1994 وهي تتبع دولة تشاد حسب حكم محكمة العدل الدولية الذي قبلت به ليبيا مايعد أن سكان القطاع تشاديين وليسوا ليبيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24