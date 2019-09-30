“مكافحة المخدرات” تعلن ضبط 600 متهم في أغسطس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن عدد قضايا التي تعاملت معها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 أغسطس الماضي، بلغ 332 قضية، فيما وصل عدد المتهمين 600 من جنسيات مختلفة.

وقالت الوزارة في بيان، الاثنين، إن كمية الضبطيات من مخدر الحشيش بلغت نحو 723,250 كيلوغرام، ومن مخدر الهروين 30 غراما، بينما بلغت الكمية المضبوطة من مخدر الهروين 11,450 كيلوغرام.

وفيما يتعلق بالأقراص المخدرة، وصلت الكمية التي تم ضبطها إلى 609042 قرصا، إضافة إلى ضبط 126460 لترا من الخمور محلية الصنع، و891 زجاجة خمور مستوردة.

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