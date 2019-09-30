ضبط 3 نيجيريين يتجارون في مخدر الكوكايين ببنغازي

تمكنت قوات البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي، من ضبط ثلاثة أشخاص نيجيريين، وبحوزتهم كميات من مخدر الكوكايين.

ووفق بيان لمديرية أمن بنغازي، فإن الثلاثة أشخاص من دولة نيجيريا، كانوا يستأجرون منزلا من طابقين على الشارع الرئيسي في منطقة الوحيشي، بعد نادي السواعد، إذ يضم الطابق الأول محلين الأول لبيع وتصليح البطاريات المستعملة، والثاني لتصليح عادم المركبات الآلية، لكن بعمل التحريات كشفت أن المتهمين الثلاثة يتخذون من المحلين ساترا لبيع المخدرات (تذاكر كوكايين) وتحتوي التذكرة على (واحد جرام) ويتم بيعها بما يقرب من 350 دينار.

وكشفت المديرية عن إعداد محضر وأخذ الإذن من النيابة العامة بمداهمة المكان والقبض علي المتهمين، والذين اعترفوا في القسم بما نسب إليهم من اتهامات وأحيل المحضر والأحراز إلى النيابة العامة.

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