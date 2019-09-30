إجراءات جديدة من السلطات الليبية للجانب المصري

أصدر مدير أمن منفذ إمساعد عقيد عبد الباسط العريبي تعليماته لمكتب الإستشارات القانونية بالمنفذ لبحث كيفية تنفيذ قرار بشأن منع دخول أي مواطن مصري من الدخول الي الأراضي الليبية إلا ممن يحملون جوازات صادرة من مطروح فقط.

العريبى أكد فى إتصال مع بوابة إفريقيا الإخبارية أن ذلك جاء ردًا على المعاملة الصادرة من السلطات المصرية حول منع دخول اللبيبين من الدول الغرب والجنوب ودرنه .

هذا وأصدر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف قرار المعاملة بالمثل مع الجانب المصري وذلك بخصوص إرجاع المواطنين ممن يحملون جوازات صادرة من المنطقة الغربية والجنوبية ودرنه من الدخول إلى الأراضي المصرية ودفع رسوم و مبالغ كبيرة للدخول .

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