أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش، القبض على آليتين مسلحتين حاول أصحابها التسلل الى منطقة تمركز قوات الجيش قرب غريان.

وأوضح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن “العناصر التي تم توقيفها تتبع اسامة جويلي وتم التعامل معهم بالقرب من بوابة قذاف الدم” .

