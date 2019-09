قائمة الدول الأقل دينا في المغرب العربي: الجزائر في المركز الأولى وليبيا خارج التصنيف

المتوسط:

كشف صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، عن قائمة للدول الأقل دينا في العالم، وجاءت الجزائر في المرتبة الأولى مغربيا بمعدل 46.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وجاء المغرب في المرتبة الثانية بـ.65.1 في المئة، في حين حلّت موريتانيا ثالثة بمعدل دين يبلغ 80.6 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، وحلت تونس في المرتبة الأخيرة بأكبر معدل دين في المنطقة المغاربية بـ81.5 في المئة.

ولم يشمل التصنيف ليبيا، التي تعيش على وقع الاقتتال والفوضى منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي سنة 2011.

