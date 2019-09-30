كيف كانت قطر وراء الإنقلاب على إتفاق أبوظبي بين السراج وحفتر ؟

زعمت حكومة الوفاق للمجلس الرئاسي الليبي أن لقاء أبوظبي بين رئيس الحكومة فائز السراج و القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر لم يثمر أي إتفاق

وقالت في بيان لها أنه “لم يكن هناك اتفاق في اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة فايز السراج بخليفة حفتر في أبوظبي”.

وأضافت، “أن الاتفاق الذي تم في باريس كان ينص على إجراء انتخابات بتواريخ محددة وهو ما لم يلتزم به الطرف الآخر، في إشارة إلى الجيش الوطني

وإنتظرت حكومة السراج أكثر من سبعة أشهر لتنفي وجود إتفاق بين الرجلين ، ففي 27 فبراير الماضي أعلن السراج وحفتر، خلال اجتماع عقداه في أبوظبي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا من خلال انتخابات عامة. ونشرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تغريدة لتأكيد التوصل إلى الاتفاق بهدف الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها.

وفي اليوم الموالي أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن الرجلين اتفقا على إنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا من خلال انتخابات عامة.

وتضمن الإتفاق دخول قوات الجيش الوطني الى العاصمة طرابلس لتأمين مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرة الميليشيات الخارجة عن القانون ، وتشكيل حكومة وحدة وطنية ، مع بقاء السراج على رأ» المجلس الرئاسي والمشير حفتر على رأس القيادة العامة للقوات المسلحة ليفتح المجال أمام كتابة الدستور وتنظيم إنتخابات برلمانية رئاسية خلال فترة إنتقالية لا تتجاوز عامين

بعد أقل من أسبوعين من الإتفاق ، دعا أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني فائز السراج على جناح السرعة ليجتمع به في الدوحة ، وكان ذلك يوم 10 مارس الماضي

وقال الإعلامي للمجلس الرئاسي أنذاك أن الزيارة قصيرة ، وقد بحث فيها أمير قطر مع السراج مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا.

وأكد السراج، وفق البيان الصادر عن مكتبه ، على “الحل السياسي للأزمة الليبية، وأهمية التوافق الوطني”.

كما شدد على “الثوابت التي تشمل مدنية الدولة وتوحيد المؤسسات السيادية وإجراء الانتخابات نهاية هذا العام وفقا لخطة المبعوث الاممي غسان سلامة”، الذي يسعى لعقد مؤتمر وطني جامع يمهد لتلك الانتخابات.

وعبر السراج عن تطلعه بأن “تساهم دولة قطر والدول الشقيقة والصديقة في توحيد جهودها والعمل على تحقيق هذا التوجه”.

من جانبه، أعرب أمير قطر عن مساندة بلاده لخيارات الشعب الليبي، مجددا “موقف بلاده الثابت والداعم لوحدة ليبيا واستقرارها”، وفق وكالة الأنباء القطرية.

كان أبرز ما يلفت الإنتباه أن السراج وما إن عاد الى طرابلس من أبوظبي بعد إجتماعه بالمشير حفتر ، حتى عرض على المقربين منه مضمون الإتفاق الذي رعته الإمم المتحدة ، وبعد ثلاثة أيام إتجه رئيس المجلس الأعلى الإستشاري اللدولة خالد عمار المشري الى الدوحة حيث إجتمع مع أمير قطر وأبلغه بما سمعه من السراج وطلب منه التدخل لمنع الإتفاق ، وهو ما حدث بالفعل ، حيث إتصل الديوان الأميري بالسراج ودعاه الى الدوحة للحديث في مسائل مستعجلة

في أواخر مارس الماضي تناول تقرير المعهد الملكي للشؤون الدولية “تشاتام هاوس” الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا . ما حدث بعد الاجتماع الذي ضم المشير خليفة حفتر والسراج في أبو ظبي الذي بدا وكأنه اتفاق بين الرجلين موردا تسريبات بشأن هذا الأمر الذي يمنح قائد الجيش الوطني السيطرة الفعلية على كافة القوات المسلحة والأمنية في البلاد ليتمكن بذلك من التأثير على مسألة اختيار مجلس رئاسي جديد مصغر.

وأضاف التقرير أن ما حصل على ما يبدو هو عدم تمكن السراج بعد عودته إلى العاصمة طرابلس من تمرير هذا الاتفاق بعد تعرضه لضغوط من أطراف فيها ربطت بشكل وثيق بين توقيت الصراع في طرابلس وتراجع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عن الإيفاء باتفاق أبو ظبي الذي كان من المفترض أن يكون محورا للملتقى الوطني الجامع الذي كان من المؤمل انعقاده في مدينة غدامس ليصار بعد ذلك إلى تأجيله إلى أجل غير مسمى.

ولم تخف مصادر من داخل المجلس الرئاسي أن السراج وقع تحت ضغوط الإخوان المستقوين بقطر وتركيا ما جعله يتراجع عن إتفاقه مع المشير حفتر ، مشيرين الى أن أمير قطر كان واضحا في موقفه وهو ضرورة القطع أمام أي حل سياسي تكون القيادة العامة للقوات المسلحة جزءا منه ، فالجانب القطري يرى أن إستمرار الفوضى في ليبيا أفضل من أمن وإستقرار تحت نفوذ الجيش ، خصوصا وأن المشري كان قد أبلغ أمير قطر بأن أي أتفاق قد يكون على حساب الإخوان وحلفائهم من المحسوبين على الدوحة

وكان تنكر السراج لإتفاق أبوظبي كافيا ليعلن الجيش الوطني في الرابع من أبريل عن إطلاق عملية طوفان الكرامة لتحرير طرابلس وهي العملية التي لا تزال مستمرة والتي تشارك فيها قطر الى جانب حكومة الوفاق عبر تمويل صفقات السلاح المهرب من تركيا نحو طرابلس ومصراتة ،

لم ينس العالم إتفاق أبوظبي ، لذلك وقفت أغلب الدول مع الجيش الوطني في مواجهته للميلشيات ، ولا تزال العواصم المؤثرة في القرار الدولي تشير الى ضرورة العودة الى مرجعيات باريس وباليرمو وأبوظبي ، ما جعل حكومة الوفاق تخرج ببيانها الذي زعمت فيه أن إجتماع أبوظبي لم يثمر أي أتفاق ، ولكن من سيصدقها إذا كان المبعوث الأممي نفسه من قاد المبادرة وحضر اللقاء بين السراج والحفتر ؟

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