المتوسط:

أكد عضو المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق السابق فتحي المجبري، أنه ” من غير المنطقي مشاركة قطر وتركيا في مؤتمر برلين حول ليبيا”.

وأضاف المجبري، في تصريحات صحفية له، أن ” التحالف القطري التركي عمل على تدمير ليبيا ونشر الإرهاب في البلاد “.

وأكمل المجبري، أن “قطر وتركيا متهمتان بدعم الإرهاب والتطرف بشكل مباشر في ليبيا ما يجعلهما طرفين غير محايدين في أي حوار حول الملف الليبي”

The post المجبري: مشاركة قطر وتركيا في مؤتمر برلين أمر غير منطقي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية