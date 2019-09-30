طائرات حربية أميركية في سماء الغرب الليبي

ذكر موقع “ايتالين ميلوتري رادار- Itamilradar ” المتخصص في مراقبة الطائرات العسكرية أن طائرات تتبع القوات الجوية الأميركية تحلق في سماء المنطقة الغربية من ليبيا ووصف الموقع أن القوات في “مهمة مراقبة في مكان ما غرب ليبيا”.

وأرفق الموقع خارطة مسح جوي محددة على كامل الغرب الليبي،وكانت قوات الأفريكوم قد واصلت على مدار الأسبوع ضرباتها الجوية على فلول داعش في الجنوب الغربي الليبي وأسفرت الغارات على مقتل العشرات من عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

وأعرب وليد فارس -المستشار السابق للرئيس ترامب- من جهته في تغريدة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ما مؤداه أن قيام الولايات المتحدة بغارات جوية على داعش في ليبيا سيؤدي إلى إجبار من وصفها بــ “ميليشيات الإخوان المسلمين على الابتعاد عن التنظيم الإرهابي ، بشكل مباشر وغير مباشر ، من أجل تجنب التواجد على قوائم الأهداف الجوية الأميركية.

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