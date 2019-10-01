ترتيبات “داخلية المؤقتة” لتسهيل عمل مصلحة الجوازات     

ذكرت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بالمنطقة الشرقية أن وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف عقد اجتماعاً موسعاً مع المسؤولين بالمصلحة.

استعرض “بوشناف”من خلال الاجتماع، النقـاط والملاحظـات المعرقلـة لسيـر العمـل ولوضـع الترتيبـات اللازمـة لحلحلـة كـافة الصعوبـات التي مـن شأنهـا تقـديم خدمـات أفضـل للمـواطنين والأجـانب المقيميـن داخـل دائـرة اختصـاص كـل فـرع أو قسـم .

حضر الاجتماع العميـد حمـدي عمـر العبيـدي معـاون رئيس مصلحـة الجـوازات والجنسيـة وشـؤون الأجـانب بالمنطقـة الشـرقية، والعقيـد وليـد الصوصـاع رئيس قسـم التفتيـش والمتـابعة وعقيـد عـادل بوسـريويل رئيس قسـم الشـؤون الفنيـة والإتصـالات ومقـدم دكتـور المهـدي بيانكـو رئيس قسـم المشروعـات.

ورشح عن الاجتماع اختيـار مقـر جـديد لإستخـدامه قسماً للجـوازات مختـص بأعضـاء هيئـة الشرطـة.

كما توجـه معـاون رئيس المصلحـة، بعد الاجتماع لزيـارة مقـر الطابعـات الجـديد للوقـوف على أعمـال الصيـانة وتجهيـزه إستعـداداً لمبـاشرة العمـل .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية