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“بوشناف” يحذر “الجوازات” من منح أرقام وطنية لتشاديين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف تعليماته لرئيس مصلحة الأحوال المدنية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بعدم الالتفات لكتاب “داخلية الوفاق” بشأن المساس بالهوية الوطنية، من خلال منح أرقام وطنية ليبية لمواطني إقليم أوزو بجمهورية تشاد ،كونهم خاضعين لسلطة دولة أخرى وسيادتها، بالقانون وأحكام القضاء المحلي والدولي.

وأثار قرار  وزير “داخلية الوفاق” فتحي باش آغا بمنح أجانب تشاديين أرقاماً وطنية، جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية والنخبوية الليبية على حدٍّ سواء ورأوا في القرار استهانة بالهوية الليبية وخلط ديموغرافي وفوضى في الجغرافية السكانية في ليبيا في وقت تشهد فيه البلاد صراعات حادة واستقطاب وصل لحد تجنيس أجانب للمشاركة في الحرب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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