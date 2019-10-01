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بلدية طرابلس المركز : كمية القمامة تزداد يومياً بسبب كميات وافدة من خارج البلدية

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلنت بلدية طرابلس المركز عن كميات القمامة التي تم تجميعها ونقلها خلال الثلاث ايام الماضية ( السبت – الأحد – الإثنين ) في ظل ما تشهده البلدية من إختناق بسبب تراكم هذه النفايات . 

وقالت البلدية في إيجاز نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن كميات يوم 26 سبتمبر كانت 170 طن بمعدل 23 شاحنةفيما بلغت كمية يوم 27 سبتمبر الى 290 طن بمعدل 36 شاحنة .

أما اليوم الثالث وهو يوم 28 سبتمبر فقد كانت الكمية وفقاً للبلدية 456 طن بمعدل 57  شاحنة أما كمية يوم الإثنين فقد بلغت 456 طن .

وأضافت البلدية بأن الكميات تزداد يومياً بسبب القمامة الوافدة من خارج البلدية مشيرة إلى أن عمليات جمع القمامة شملت محلات المدينة القديمة وبلخير وفشلوم ومركز المدينة وباقي محلات بلدية طرابلس المركز . 

 ونوّهت البلدية إلى المواطنين بأن كل هذا الجهد في ظروف استثنائية منها أن مكب سيدي السائح مقفل نهائياً نتيجة للاشتباكات المسلحة إضافة لإغلاق المكب المرحلي أبوسليم لعدم وجود سعة تسمح بكل هذه الكميات٠

ووجهت بلدية طرابلس المركز الشكر لفرع شركة الخدمات العامة على تعاونه وللاجهزة الأمنية والحرس البلدي ، وفقاً لنص ذات الإيجاز . 

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • هذه قيادة المدعو الباش أغا ومعيتيق – والصديق الكبير وإدارة الحداءق – في المنح المالية دون الالتفات لعواقب الأمور وتهي الخساءر الخدمية للمرافق والبلديات – للإدارة الداخلية ومنع مستحقات شركات وعدم تخصيص شركات التنظيف – وبالأحرى العمال في بنغازي تم تصفيتهم جسديا بالسلاح بعد اتمامهم عمليات التنظيف بطلقة في الرأس – !!!!!
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  • هذا سبب رئيسي في انتشار الأمراض والاوبىءة بين المواطنين – وعلى البلديات الالتفات لخدمة الحداءق والنظافة العامة قبل انتشار الأمراض والاوبىءة داخل البلاد – ويتم استحلال الجرذان من السفن والموانيء البحرية لداخل البلاد كما جلبوا حبوب الهلوسة .

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