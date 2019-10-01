قوات عملية الكرامة تصفي 8 دواعش أقصى الجنوب

كشف مصدر عسكري عن تمكن وحدة عسكرية لكتيبة خالد بن الوليد التابعة لغرفة عمليات الكرامة من قتل 8 عناصر ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة “انتينة 80” الواقعة بين منطقتي أم الأرانب والقطرون أقصى الجنوب.

وقال المصدر إن الوحدة العسكرية تتحفظ على جثث الإرهابيين الذين لجأ بعضهم لتفجير نفسه خلال المواجهات التي دارت بينهم وأدت إلى مقتلهم في المنطقة، ونشرت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي صورا لهم.

وأشار المصدر إلى أن هذه العناصر وما تبقى منها فرت من مدينة مرزق بعد أن دخلتها في أغسطس 2019، إلا أنه وبسبب الضربات الجوية المركزة من طيران قيادة القوات الأميركية في أفريقيا “أفريكوم” لم تتمكن تلك العناصر من البقاء، مؤكدا وجود عدد آخر من عناصر تنظيم داعش والقاعدة في مدينة مرزق .

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