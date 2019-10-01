 وزير الخارجية الإيطالي ونظيره الأمريكي يبحثان الأزمة الليبية اليوم الثلاثاء في روما

أعلنت السلطات الإيطالية، أن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، سيعقد اجتماعًا اليوم الثلاثاء، في العاصمة روما، مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو.

ووفقًا لما ذكرت وكالة “آكي” الإيطالية، من المتوقع أن تأخذ الأزمة الليبية جزءًا هامًا من الاجتماع بين دي مايو وبومبيو الذي سيُعقد في “فيلا ماداما”.

يشار إلى أن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، قال مؤخرًا إنه يثق بأن الإشارة المطلوبة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعم الاستراتيجية الإيطالية لإحلال السلام في ليبيا ستصل في الوقت المناسب.

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