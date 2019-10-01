“لا ريبوبليكا”: عودة قوية لداعش عبر بوابة ليبيا

نشرت صحيفة “لا ريبوبليكا” la Repubblica الإيطالية تقريراً تحت عنوان (ليبيا، داعش يُحاول أن يولد من جديد على بعد خطوتين من إيطاليا).

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى حجم الخطر الذي تعكسه الغارات الجوية التي شنتها مُقاتلات القوات الأمريكية في أفريقيا على مجموعات إرهابية تتبع داعش تختبئ في الصحراء الليبية، مُحذّرة من أن داعش يُحاول النهوض من رماد الهزائم، واختار ليبيا كونه البلد الذي تتوفر فيه الظروف المثالية ليستعيد داعش صفوفه داخله، من صراع وتفكك وانفلات أمني.

وتطرق التقرير إلى الزيارة التي يُجريها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى إيطاليا، اليوم الثلاثاء، والتي وصفها مُراقبون بأنها قد تكون علامة على عودة النفوذ الأمريكي إلى ليبيا، فيما تُشير التوقعات إلى أن الملف الليبي سيكون على رأس المُحادثات التي سيُجريها بومبيو داخل قصر كيجي.

علامات انتعاش داعش في ليبيا تزداد قوة، حيث وصلت الشكوك إلى أن إرهابيين قد هربوا من الهزائم التي لحقت بالتنظيم في الشرق الأوسط باتجاه منطقة المغرب العربي، ولعل الغارات التي شنتها طائرات “افريكوم” في 12 يومًا والتي أسفرت عن مقتل 43 إرهابياً، علامة على قوة مستعمرة داعش الجديدة في المنطقة عبر بوابة ليبيا.

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