خاص المتوسط/ حنان منير :

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات الجيش خالد المحجوب أن تركيا أصبحت طرفًا في القتال ولم تكتف بالدعم بعد ان تم تدمير وإسقاط 25 طائرة.

وأكد المحجوب، في تصريح خاص لـ” المتوسط” أن الاستعمار والغزاة لا يهمهم الدم الليبي.. ولا ما سيحدث.. مؤكدًا ان قوات الجيش تسيطر على كافه مواقعها.. وإنها قادره على تحقيق النصر.. وان القضاء على الجماعات الإرهابية مستمر.

وأشار المحجوب إلى أن انقره مستمرة في دعمها لقوات حكومة الوفاق منذ انطلاق عمليه الكرامة ضد الجماعات الإسلامية.

The post “المحجوب” يعلن إسقاط الجيش لـ 25 طائرة تركية مسيرة منذ بداية الحرب في طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية