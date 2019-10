“الغصري” يحذر من اقتراب عناصر داعش من سرت

المتوسط:

حذر المتحدث باسم عملية البنيان المرصوص، محمد الغصري، من اقتراب عناصر داعش الإرهابي من سرت قائلا “كلما اقترب عناصر داعش من سرت ستكون هدف القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)”.

وأضاف الغصري، في تصريحات تلفزيونية، ” ان الأفريكوم قامت بغارات على الجنوب الليبي الذي يأتي منه عناصر تنظيم داعش” الإرهابي، موضحا أنه كلما اقتربت عناصر داعش من مدينة سرت ستكون هدف للأفريكوم، على حد قوله

وكانت أفريكوم أعلنت تنفيذ غارة جوية يوم الأحد بالتنسيق مع حكومة الوفاق استهدفت عناصر تنظيم داعش الإرهابي جنوب ليبيا مخلفة 7 قتلى من العناصر الإرهابية.

