الثني يبحث سبل حل المشاكل التي تعيق عمل هيئة مواصلات المؤقتة ومشاريعها

ليبيا – بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الإثنين سير عمل الهيئة العامة للمواصلات والنقل وذلك خلال اجتماع عقده برئيسها الكابتن محمد علي عبدالقادر.

الاجتماع ناقش وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة سير عمل الهيئة وعدد من المشاريع التي تنفذها الهيئة ونسب الإنجاز بها و كيفية تذليل كافة العراقيل لضمان سير عمل هذه المشاريع بالشكل المطلوب.



وإطلع الثني خلال اللقاء على أبرز العوائق التي تواجه سير عمل الهيئة وكيفية وضح الحلول المثلى لها لضمان سير عملها على أكمل وجه.



وحضر الإجتماع نائب رئيس الهيئة العامة للمواصلات و النقل لشؤون الموانئ والنقل البحري الكابتن خالد الجربي ونائب رئيس الهيئة لشؤون الطرق و النقل البري الدكتور إسماعيل قودان إضافة إلى وكيل عام وزارة الدفاع اللواء يونس فرحات،

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