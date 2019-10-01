مقتل مجموعة من عناصر داعش في الجنوب خلال مواجهة مع كتيبة خالد بن الوليد

أعلنت كتيبة خالد بن الوليد التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، مقتل مجموعة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، في مواجهات دارت بين الطرفين منذ ساعات ظهر الإثنين وحتى مساء اليوم ذاته،

كما أعلنت الكتيبة حالة الطوارئ في بلدية الشرقية حيث تتمركز قواتها، وحيث كانت تتحرك فلول التنظيم الهاربة على حدود البلدية .

هذا وقالت الكتيبة في إيجاز صحفي عبر مكتبها الإعلامي، إن الموجهات اندلعت قرب منطقة إنتينة ثمانين، الواقعة بين منطقة أم الأرانب والقطرون جنوبي البلاد، حيث لقي ما لا يقل عن ثمانية عناصر مصرعهم في المواجهة، بينهم من قام بتفجير نفسه .

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