تـمكنت وحـدة الـدوريات بـقوة الـتدخل الـسريع بـالإدارة الـعامة للـدعم الـمركزي مـن ضـبط شـخص لـيبي الـجنسية وبـحوزته قـطعة مـن مـخدر (حـشيش) فـي أحـد بـوابات الـتفتيش بـمنطقة عـين زارة.

كما قامت وحدة الدوريات باتخاذ الإجـراءات الـقانونية و إحـالته إلى جـهة الإخـتصاص لإسـتكمال بـاقي الإجـراءات.

