المؤقتة تتابع سيّر عمل الهيأة العامة للمواصلات والنقل

قرنادة-العنوان

عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبد الله الثني الإثنين، اجتماعًا بأعضاء الهيأة العامة للمواصلات والنقل.

وناقش الثني خلال الاجتماع الذي عقده بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة، مع رئيس الهيأة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي القادي، وبحضور نائب رئيس الهيأة العامة للمواصلات والنقل لشؤون الموانئ والنقل البحري الكابتن خالد الجربي، ونائب رئيس الهيأة لشؤون الطرق والنقل البري الدكتور إسماعيل قودان، إضافة إلى وكيل عام وزارة الدفاع اللواء يونس فرحات، سيّر عمل الهيأة.

واطلع الثني خلال اللقاء على أبرز العوائق التي تُواجه سيّر عمل الهيأة، وكيفية وضع الحلول المثلى لها، لضمان سيّر عملها على أكمل وجه.

واستعرض الاجتماع سير عمل عدد من المشاريع التي تنفذها الهيأة، ونسب الإنجاز بها، وكيفية تذليل كافة العراقيل لضمان سيّر عمل هذه المشاريع بالشكل المطلوب.

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