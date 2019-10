لهذا السبب.. وفد من المنطقة الشرقية والجنوبية يزور ترهونة

خاص المتوسط / حنان منير:

أعلن رئيس مجلس مشائخ وأعيان ترهونة الشيخ صالح الفاندي، استقبال وفد رفيع المستوى من المقارحة والمنطقة الشرقية الذي قام بزيارة لمدينة ترهونة لتقديم واجب العزاء في عناصر الجيش الذين قتلوا من أبناء المدينة.

وأضاف الفاندي في تصريح خاص لـ” المتوسط”، “أننا نقبل التعازي في كل أبطال الجيش الذين قتلوا في محاور القتال في كل مناطق ليبيا عزائنا فيهم واحد” مشددا على أن مدينة ترهونة تدعم الوطن والجيش.

وأكد الفاندي أن جميع القبائل جددوا دعمهم للجيش ومساندته في حربه على الإرهاب في طرابلس.

