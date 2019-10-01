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لهذا السبب.. وفد من المنطقة الشرقية والجنوبية يزور ترهونة

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

خاص المتوسط / حنان منير:

أعلن رئيس مجلس مشائخ وأعيان ترهونة الشيخ صالح الفاندي، استقبال وفد رفيع المستوى من المقارحة والمنطقة الشرقية الذي قام بزيارة لمدينة ترهونة لتقديم واجب العزاء في عناصر الجيش الذين قتلوا من أبناء المدينة.

وأضاف الفاندي في تصريح خاص لـ” المتوسط”، “أننا نقبل التعازي في كل أبطال الجيش الذين قتلوا في محاور القتال في كل مناطق ليبيا عزائنا فيهم واحد” مشددا على أن مدينة ترهونة تدعم الوطن والجيش.

وأكد الفاندي أن جميع القبائل جددوا دعمهم للجيش ومساندته في حربه على الإرهاب في طرابلس.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • فعلا متل هده الزيارات الداعمة للمدن المارقة في غرب ليبيا تسبب في الحرب الاهلية الليبية ومن زار معروف بالاسم وطرابلس وكل مدن غرب ليبيا راح يكون ردها عليه بالميدان ولن تسمح بدخله أين مدن معناها يشوف روحها توى ينفعوه التراهنة

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