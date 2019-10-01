مرزق.. تحركات مُريبة واجتماعات سرية للإرهابيين

في تطور خطير للأوضاع في مرزق، كشفت مصادر أمنية مطلعة عن رصد تحركات لإرهابيين وقادة من المعارضة التشادية داخل المدينة، بالتزامن مع تحدث شهود عيان من منطقة “أم الأرانب” القريبة من مرزق، عن قيام مجموعات مسلحة بنقل أسلحة وذخائر إلى منطقة الشركة الصينية.

وأفادت مصادر مطلعة في حديث لصحيفة العين الإخبارية بأن المجموعات الإرهابية الموجودة في المنطقة الجنوبية تعقد اجتماعات سرية وتُحاول إعادة ترتيب صفوفها وإعادة توزيع مخازن أسلحتها بعد الضربات الجوية القاسية التي تلقّتها من مُقاتلات الأفريكوم خلال الأسبوعين الماضيين.

وفي إشارة إلى الرعب الذي تسرّب إلى هذه المجموعات الإرهابية، ذكرت ذات المصادر أنهم لم يكتفوا بنقل أسلحتهم إلى مخابئ جديدة فقط، بل قاموا بتغيير تمركزات مُسلّحيهم إلى مواقع جديدة، خوفاً من استهدافهم مثلما حدث مع الـ43 إرهابياً الآخرين الذين قُتلو بغارات الأفريكوم.

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