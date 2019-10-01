ليبيا: هل تحيي تصريحات حفتر آمال الحوار؟

يستصيف حكيم بالطيفة في هذه الحلقة من برنامج “وجها لوجه” المحلل السياسي محمد شوبار، والدكتور محمد الأسمر البوزيدي مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية. لتسليط الضوء على تصريحات المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا، التي أكد فيها انفتاحه على الحوار والعملية السياسية للمرة الأولى منذ بدء قواتهِ عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، قبل قرابة ستة أشهر.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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